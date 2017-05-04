Участники переговоров по Сирии в Астане соберутся на пленарное заседание

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Четвертая международная встреча по Сирии в Астане завершится в четверг пленарным заседанием. Перед общим собранием участники продолжат начатые еще 2 мая интенсивные консультации между собой. Страны-гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция накануне вели переговоры до позднего вечера.

Одним из главных результатов должно стать согласование меморандума о создании так называемых зон деэскалации.

Помимо стран-гарантов в столице Казахстана продолжают работу делегации ООН во главе со спецпосланником генсекретаря по Сирии Стаффаном де Мистурой, государств-наблюдателей в астанинском процессе Иордании и США.

Официальный Дамаск представляет постпред арабской республики при ООН Башар Джаафари. Делегация же вооруженной оппозиции 3 мая объявила о приостановке своего участия в переговорах "из-за бомбардировок" подконтрольных им районов, но из Астаны не уехала.

Попрощавшись остаться

После заявленной паузы оппозиционные делегаты провели встречу со Стаффаном де Мистурой и по состоянию на поздний вечер 3 мая оставались у себя в гостинице.

Как заявил ранее ТАСС советник Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди, решение о дальнейшем участии пока не принято. "У меня нет финального подтверждения по данному вопросу", - сказал он.

Москва назвала голословными обвинения вооруженных оппонентов Дамаска в бомбардировках ВКС районов Хомса и Дераа, удары не наносились. По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, оппозиция таким образом пытается надавить на страны-гаранты перемирия, надеясь выторговать какие-то дополнительные, более благоприятные условия.

"Получается, мы снова становимся свидетелями того, что оппозиция, видимо, не хочет взять на себя определенные обязательства в соответствии с достигаемыми соглашениями в Астане и пытается использовать любой повод для того, чтобы, если не сорвать, то предупредить свое участие", - сказал Лаврентьев.

Зоны деэскалации

Российско-турецкие переговоры на высшем уровне в Сочи дали мощный импульс обсуждению в Астане создания зон по снижению напряженности. Предполагается выделить четыре района, где в настоящее время ведутся наиболее интенсивные боевые действия между сирийскими правительственными войсками, оппозицией и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим.ТАСС).

Российская сторона считает, что таким образом удастся сдвинуть с мертвой точки процесс отделения сирийской оппозиции от террористов.

По словам Александра Лаврентьева, идет оттачивание формулировок соответствующего меморандума, который планируется подписать в ходе пленарного заседания 4 мая.

Другие документы

Для согласования остается еще ряд документов, которые обсуждались на прошлых астанинских раундах.

"До сих пор еще с "Астаны-2" и "Астаны-3" лежат несколько положений, документов, которые находятся в стадии дальнейшей разработки, - рассказал глава российской делегации. - Некоторые из них практически сверстаны и согласованы. Это положение об удерживаемых лицах и об обмене этими лицами. Это дополнительный протокол к соглашению по соблюдению режима прекращения боевых действий".

Документально может быть оформлено создание международной комиссии по разминированию памятников культурного наследия в Сирии.

В работе находится и положение о примирившемся районе, которое также может быть принято на пленарном заседании.

На пути в Женеву

Нынешний раунд, как заявлялось, предваряет очередные переговоры в Женеве. В Астане рассматриваются и политические вопросы, прежде всего, о создании конституционной комиссии по выработке нового основного закона Сирии. В предложенные Стаффаном де Мистурой "четыре корзины" по урегулированию, помимо конституции, входят вопросы борьбы с терроризмом, выборов и управления.