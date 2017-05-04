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Макрон: президент РФ будет для Франции партнером в решении ряда региональных вопросов

Международная панорама
4 мая, 1:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

При этом лидер движения "На марше" не считает, что французскую и российскую стороны объединяют одни ценности

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае избрания готов работать с высшим политическим руководством РФ для решения "ряда региональных вопросов", однако не считает, что французскую и российскую стороны объединяют одни ценности. Такое мнение политик высказал в ходе предвыборных дебатов с соперницей по второму туру выборов, лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM TV в среду вечером.

"Что касается господина (президента РФ Владимира - прим. ТАСС) Путина, он занимает место за столом переговоров по целому ряду вопросов: конфликт на Украине, в котором необходимо добиться деэскалации, постепенно нормализовать его, но нужно, чтобы он соблюдал текущий процесс; и конфликт в Сирии, где он должен быть за столом переговоров, где он является одним из элементов решения, но ни в коем случае я не подчинюсь диктату господина Путина - в этом мое большое отличие от программы госпожи Ле Пен", - сказал он.

Как подчеркнул Макрон, по сирийскому вопросу он хочет сделать "приоритетной задачей борьбу с исламистским терроризмом, который свирепствует в регионе". "Помимо этого, я хочу добиться согласованного политического решения для Сирии с участием всех сторон. Итак, это будет рабочий партнер для решения некоторых региональных проблем, с которым я буду вести дискуссии, но сознавая, что по многим темам мы имеем разные ценности и разные приоритеты", - заключил политик.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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