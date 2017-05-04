Ле Пен и Макрон полностью разошлись во взглядах относительно зоны евро

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидаты на пост президента Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и представитель надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон изложили в ходе прошедших вечером в среду теледебатов диаметрально противоположные взгляды на систему единой валюты Евросоюза.

"Евро имеет ключевое значение для Европейского союза. Это не некий абстрактный вопрос, это средство проведения платежей. Следует четко определить в преддверии выборов, действительно ли Франция должна выйти из зоны евро, либо же остаться в ней", - сказал Макрон, бывший министр экономики Франции.

Вернуться к франку

"Необходимо вернуться к нашей национальной валюте, франку, это крайне важно, - заявила на это Ле Пен. - Я намерена в случае победы начать переговоры о том, чтобы Франция освободилась от валюты евро и превратила его в "общую валюту", вернувшись в то же время к франку во внутренних расчетах", - сказала Ле Пен.

"Ведущие банки и крупные компании будут вести расчеты в евро, если посчитают, что это им будет удобно", - добавила она. "Для Франции при этом не будет системы двух валют, все внутренние выплаты будут проводиться во франках", - сказала лидер "Национального фронта", напомнив о существовании в период с 1993 по 2002 год в Евросоюзе расчетной единицы экю.

"У французов в кошельках будут при новой системе только франки. Именно эта валюта наиболее точно приспособлена к особенностям экономики страны, то есть она позволит более успешно Франции вести экспорт продукции и вновь отправиться на завоевание мира", - сказала Ле Пен. Она подчеркнула при этом, что "валюта евро крайне отрицательно сказалась на покупательной способности французов, привела к значительному росту цен в стране".

Неосуществимый проект

Макрон абсолютно не согласился с такой позицией, подчеркнув, что "валюта евро имеет основополагающее значение для жизни французского населения". "Компании не смогут с одной стороны вести расчеты с работниками во франках, а внешние выплаты - в евро. Такого просто не может существовать. Что же касается системы экю, это была референтная единица и никто в ней не вел выплат по внешним долгам", - сказал Макрон, имея в виду крупнейшую внешнюю задолженность Франции.

Политик также напомнил Ле Пен, говорившей о хорошей способности британской экономики сопротивляться негативным последствиям Brexit, что "Великобритания никогда не входила в зону евро".

Антинародное евро

"Вы выступаете за сохранение Франции в зоне евро потому, что это отвечает интересам тех представителей крупного капитала, тех банкиров, которые финансируют вашу предвыборную кампанию", - заявила представитель "Национального фронта". "Евро - это не народная денежная единица, в отличие от франка", - подчеркнула она.

"Наши взгляды на проблему в корне различаются, я полностью против всего, что утверждает Ле Пен", - сказал Макрон в ходе этой части дебатов. Он напомнил, в частности Ле Пен, что такие представители народной среды, как производители сыров из восточных областей Франции неизбежно столкнутся с серьезнейшими трудностями в случае возвращения страны к системе франка, - в частности потому, что часть фитосанитарных препаратов они закупают за границей, в Италии.

"Этот ваш проект возвращения к франку - просто смертельно опасен для Франции. Этот проект совершенно бессмысленный и лишь свидетельствует о вашей плохой подготовке к выборам", - заявил Макрон.