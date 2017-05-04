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Ле Пен: Франция заинтересована в стратегических партнерских отношениях с Россией

Международная панорама
4 мая, 0:55 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Лидер "Национального фронта" подчеркнула, что у французской стороны нет никаких оснований вести "холодную войну" с РФ

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Налаживание стратегических партнерских отношений с Россией, "которая никак не угрожает Франции", полностью отвечает национальным интересам республики. Такое мнение высказала в среду вечером в эфире телеканала BFM TV кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником по второму туру выборов Эмманюэлем Макроном.

"Я думаю, что мы должны быть на равной дистанции по отношению как к США, так и России. У нас нет никаких оснований вести с Россией "холодную войну" - у нас есть все причины, чтобы наладить с Россией дипломатические, торговые, стратегические отношения, поскольку это великая нация, и поскольку Россия никогда не выражала враждебности по отношению ко Франции", - сказала она.

Ле Пен также добавила, что внимательно следит за развитием взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном после смены администрации в Белом доме. "Я надеюсь, что они станут лучшими", - заметила она.

Политик также подчеркнула, что в современном, стремительно меняющемся мире народы планеты все чаще делают выбор в пользу идей, которые отстаивает, в том числе, ее партия.

"В этом мире, который сейчас изменяется, Макрон, который делает выбор, совершенно обратный вашему, который защищает сейчас собственную независимость - своего рода разумный протекционизм, который отворачивается от систематического вмешательства извне, я лучше всех могла бы говорить с Индией Нарендры Моди, с Россией Владимира Путина, с США Дональда Трампа, с Великобританией Терезы Мэй", - заявила Ле Пен.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Мэй, Тереза Ле Пен, Марин Моди, Нарендра Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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