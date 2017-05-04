Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять Меркель

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен высказала в ходе прошедших вечером в среду теледебатов мнение, что если она не одержит победы на президентских выборах в стране, то Францией по существу будет управлять канцлер Германии Ангела Меркель.
"Как бы там ни было, Францией будет управлять в дальнейшем женщина - либо это буду я, либо это будет Ангела Меркель", - сказала лидер "Национального фронта", ранее критиковавшая Эмманюэля Макрона за его намерение укреплять франко-германский союз как основу Евросоюза.
"Реальность - это то, что вы уже побывали с визитом у госпожи Меркель и попросили у нее благословения, поскольку вы не намерены что-либо предпринимать без ее согласия", - заявила Ле Пен, подчеркнув, что ее соперник на выборах держит курс на "безусловное подчинение Европейскому союзу".
На это Эмманюэль Макрон возразил Ле Пен, в частности заявив, что "к счастью, у Франции всегда были политики, умевшие смотреть в будущее. И генерал де Голль и канцлер Аденауэр сумели работать вместе и построили таким образом нынешнюю Европу".