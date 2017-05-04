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Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатах

Международная панорама
4 мая, 1:22 дата обновления: 4 мая, 1:45 UTC+3 /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

63% принимавших участие в опросе отдали свой голос за основателя движения "На марше"

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© Eric Feferberg/Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон признан по итогам заключительных теледебатов перед вторым туром президентских выборов во Франции более убедительным, нежели его соперник - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, которые были проведены службой Elabe после завершения телетрансляции дебатов и объявлены новостным телеканалом BFM-TV.

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Согласно озвученным результатам, 63% французских телезрителей считают, что Макрон лучше Ле Пен показал себя во время заключительных дебатов. 34% принимавших участие в опросе отдали свой голос за лидера "Национального фронта", 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. На вопрос о том, кто из двух кандидатов действительно может изменить ситуацию в стране, 53% респондентов высказались в поддержку Макрона, 44% проголосовали за Ле Пен.

В опросе приняли участие 1314 телезрителей.

Комментируя прошедшие дебаты, лидер "Национального фронта" подчеркнула, что "Эмманюэль Макрон вел себя агрессивно, постоянно переходил в атаку". В свою очередь Макрон отметил в разговоре с журналистами, что во время дискуссии он постарался очень точно донести идеи своей программы. "Я донес свои мысли предельно ясно. Я выразил то, что собираюсь сделать (в случае победы на выборах)", - сказал он.

В опросе приняли участие 1314 телезрителей. Заключительные дебаты между двумя кандидатами в президенты Франции продлились 2 часа 30 минут.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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