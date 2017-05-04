Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатах

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон признан по итогам заключительных теледебатов перед вторым туром президентских выборов во Франции более убедительным, нежели его соперник - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, которые были проведены службой Elabe после завершения телетрансляции дебатов и объявлены новостным телеканалом BFM-TV.
Согласно озвученным результатам, 63% французских телезрителей считают, что Макрон лучше Ле Пен показал себя во время заключительных дебатов. 34% принимавших участие в опросе отдали свой голос за лидера "Национального фронта", 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. На вопрос о том, кто из двух кандидатов действительно может изменить ситуацию в стране, 53% респондентов высказались в поддержку Макрона, 44% проголосовали за Ле Пен.
В опросе приняли участие 1314 телезрителей.
Комментируя прошедшие дебаты, лидер "Национального фронта" подчеркнула, что "Эмманюэль Макрон вел себя агрессивно, постоянно переходил в атаку". В свою очередь Макрон отметил в разговоре с журналистами, что во время дискуссии он постарался очень точно донести идеи своей программы. "Я донес свои мысли предельно ясно. Я выразил то, что собираюсь сделать (в случае победы на выборах)", - сказал он.
В опросе приняли участие 1314 телезрителей. Заключительные дебаты между двумя кандидатами в президенты Франции продлились 2 часа 30 минут.