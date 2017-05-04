Руководство NYT поблагодарило Трампа за рост доходов и подписчиков газеты

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская газета The New York Times (NYT) в первом квартале текущего года добилась хороших финансовых результатов ввиду необычайно активного потока новостей, во многом обусловленного вниманием читателей к президенту США Дональду Трампу. Такую оценку дал главный исполнительный директор NYT Марк Томпсон, прокомментировав опубликованный в среду очередной отчет издания.

Рост доходов и числа подписчиков

Так, доходы за квартал возросли на 5,1% до $398,8 млн. В частности, доходы от рекламы, размещаемой в электронной версии газеты, увеличились на 18,9% до $49,7 млн. Чистая прибыль составила $13,3 млн по сравнению с убытками на уровне $8,3 млн. Число подписчиков на электронную версию издания возросло на 308 тыс. до 2,2 млн.

Спасибо Трампу

"Мы абсолютно убеждены в том, что невероятно интенсивный цикл новостей стал не просто существенным фактором, а самым главным фактором, обусловившим наш подъем, который стал наиболее значительным за последние кварталы", - отметил Томпсон. Он считает, что прирост подписчиков во многом стал результатом активной рекламной кампании под названием "Правда тяжела". "Даже президент Соединенных Штатов был настолько добр, что обратил внимание на это", - отметил он.

Томпсон также предупредил сотрудников и акционеров NYT о том, что нынешний рост показателей не будет продолжаться вечно. Причем, в плане наращивания базы подписчиков уже обозначилась тенденция замедления роста.

"В конце квартала мы зафиксировали более умеренный темп появления новых подписчиков на наши новостные продукты. Мы ожидаем, что эти умеренные темпы сохранятся в течение второго квартала", - сказал он.

О фейках и утечках

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе NYT и телеканала СNN. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.

В минувшую субботу президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив термин "лживые СМИ". Трамп в этот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.

NYT в этом году была присуждена Пулитцеровская премия, вручаемая за заслуги в области журналистики, литературы и музыки. Награды удостоились публикации газеты в том числе о контактах российских представителей с окружением Трампа во время предвыборной кампании прошлого года.