Ле Пен обвинила Макрона в поддержке невыгодного для Франции соглашения между ЕС и Канадой

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой (СЕТА) невыгодно Франции. Такое мнение кандидат "Национального фронта" на пост президента Франции Марин Ле Пен выразила в среду во время телевизионных дебатов со своим соперником в президентском марафоне, основателем движения "На марше" Эмманюэлем Макрона.

"Вы действуете в пользу СЕТА", - сказала она в прямом эфире телеканала BFM TV, упрекнув Макрона, бывшего министра экономики в правительстве социалистов, в поддержке этого документа. По мнению Ле Пен, "национальные законы должны превалировать над европейскими директивами".

"Очень важно, чтобы Франция была защищена от недобросовестной конкуренции, в социальном и валютном демпинге", - подчеркнула кандидат "Национального фронта". Она выразила также убеждение, что Европейский союз должен "уступить дорогу альянсу суверенных государств".

Соглашение между ЕС и Канадой, которое было подписано 30 октября на саммите ЕС - Канада в Брюсселе, предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады.

В ЕС его рассматривают как прототип для более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), переговоры по которому были фактически приостановлены из-за сопротивления европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.

Политическая программа Ле Пен предусматривает пересмотр ряда торговых соглашений, которые, по ее убеждению, невыгодны французской экономике.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля с участием 11 кандидатов. Макрон и Ле Пен лидировали в этом раунде, получив соответственно 24,01% и 21,30%. Решающий второй тур выборов с участием двух финалистов состоится 7 мая.