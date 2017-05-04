CNN: экс-помощница Обамы отказалась выступить на слушаниях в Конгрессе по России

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывшая помощница экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс отказалась выступить на слушаниях в Конгрессе, которые будут посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие в стране президентские выборы. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

В распоряжение его журналистов поступило письмо, подготовленное адвокатом Райс. Из него следует, что экс-помощница Обамы не согласилась на предложение сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) участвовать в слушаниях. Они, как планируется, состоятся 8 мая в юридическом комитете Сената Конгресса США.

Райс сослалась на то, что бывшие помощники президента в США чрезвычайно редко участвуют в подобных слушаниях. Она также указала, что не была предупреждена заблаговременно о возможности выступить перед законодателями, и напомнила, что не все сенаторы в комитете поддерживают данную инициативу. В письме также отмечается, что Райс согласна содействовать расследованию законодателей иными способами.

Приглашение сенатора

Грэм во вторник предложил Райс участвовать в слушаниях, чтобы разъяснить сообщения телеканала Fox News о том, что она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников переходного штаба нынешнего главы государства Дональда Трампа.

По данным телеканала, список имен, который надлежало хранить в тайне, был разослан членам Совета национальной безопасности при Белом доме, некоторым представителям Пентагона, а также занимавшим тогда посты директоров нацразведки США и ЦРУ Джеймсу Клэпперу и Джону Бреннану. Это было сделано в рамках проводившегося расследования относительно якобы имевшего места вмешательства РФ в президентские выборы в США. Трамп назвал такие действия Райс преступлением.

В марте глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что, по имеющейся у него информации, ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Трампа. Делалось это, по его словам, согласно закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это, в свою очередь, привело к ряду утечек в американских СМИ.