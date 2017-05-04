В Бразилии комиссия нижней палаты парламента одобрила президентскую пенсионную реформу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Специальная комиссия нижней палаты парламента Бразилии одобрила в среду пенсионную реформу, предложенную президентом страны Мишелом Темером. В поддержку документа выступили 23 депутата, 14 проголосовали против.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение пленума нижней палаты. Обсуждение инициативы, которое началось 18 апреля, сопровождалось многочисленными общественными протестами. В ходе одной из таких акций представители профсоюзов ворвались в здание законодательного органа, разбив стекла в его холле. Полиция применила для разгона протестующих светошумовые гранаты и перцовый спрей.

Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин (в данном случае гражданин сможет рассчитывать на так называемую полную пенсию, которая равна его среднему ежемесячному заработку за все годы трудового стажа). Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

Таким образом минимального возраста для выхода на пенсию в крупнейшей южноамериканской стране в настоящий момент нет. Ряду категорий граждан - в том числе полицейским, военнослужащим и преподавателям - предоставляются льготы в виде возможности раньше окончить трудовую деятельность.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа - повышение пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан.