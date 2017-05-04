СМИ: Обама пожертвовал браком с белой девушкой ради политической карьеры

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-президент США Барак Обама до начала своей стремительной политической карьеры отказался от свадьбы со своей белой девушкой, так как опасался, что межрасовый брак может стоить ему успеха. Об этом написало в среду вашингтонское издание Daily Caller, которое ознакомилось с биографией бывшего американского лидера "Восходящая звезда". Книгу написал обладатель Пулитцеровской премии Дэвид Гэрроу, она поступит в продажу 9 мая.

Согласно изложенной в биографии информации, Обама встречался и жил в Чикаго (штат Иллинойс) с девушкой смешанного расового происхождения (наполовину японка, наполовину нидерландка) Шейлой Мийоши Джагер, а в 1986 году, когда ему было 25 лет, он сделал своей подруге предложение. Однако на это сперва негативно отреагировал отец девушки, поинтересовавшись, как жених намерен обеспечивать его дочь. После этого свадьбу было решено отложить.

В 1987 году у пары начались разногласия по вопросам, связанным с расовой принадлежностью. "Его твердая решимость отождествлять себя с афроамериканцами напрямую повлияла на решение строить политическую карьеру", - приводит издание цитату из книги Гэрроу. После Обаму очень взволновала история вокруг темнокожего сенатора от штата Иллинойс Ричарда Ньюхауса, супругой которого была белая женщина. В адрес него регулярно звучала грубая критика со стороны националистов, которые утверждали, что он "на словах с темнокожими, но при этом спит с белыми".

"Барак был очень близок с ней (с Джагер), но он ощущал себя меж двух огней: женщина, которую он любит, и судьба, которая, как он был уверен, была ему предначертана", - привело Daily Caller строчку из книги.

Как отмечает издание, Джагер в настоящее время работает профессором в Оберлинском колледже (штат Огайо).

Политическая карьера Обамы

Политическую карьеру Обама начал в Сенате штата Иллинойс, где в 1997-2004 гг. он представлял Демократическую партию. В 2004 году он вступил в борьбу за выдвижение в Сенат Конгресса США и одержал победу над шестью оппонентами. Широкую известность политик приобрел в том же году после того, как на национальном съезде демократов произнес речь, ставшую образцом ораторского искусства. В ней он призвал к обновлению политической жизни.

Барак Обама с января 2005 по ноябрь 2008 года был сенатором Конгресса США (от штата Иллинойс), занимал должности члена комиссий по иностранным делам, по делам ветеранов, по здравоохранению, образованию и пенсиям, а также комитета по правительственным делам.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, а в 2012 году он был переизбран на второй срок.

Бракосочетание Барака Обамы и его супруги Мишель состоялось 3 октября 1992 года. У них две дочери. Первая - Малия-Энн - родилась 4 июля 1998 года, вторая - Наташа, которую в семье называют Сашей, - 10 июня 2001 года.