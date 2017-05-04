Палата представителей США одобрила законопроект по противодействию скрытому влиянию РФ

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, определяющий политику в области разведки и подразумевающий, в частности, противодействие скрытому влиянию России в Соединенных Штатах и других государствах. Как сообщило агентство Associated Press (AP), документ также предполагает усиление контроля Конгресса за деятельностью разведслужб.
Согласно данным AP, законопроект касается угроз национальной безопасности, а также деятельности разведсообщества США. Агентство поясняет, что в соответствии с инициативой будут финансироваться усилия страны по пресечению террористических атак и лишению радикалов убежищ в Ираке, Сирии и странах Северной Африки.
Законопроект также поддерживает программы американской контрразведки, которые направлены против исходящих от противников угроз в киберпространстве и космосе, а также в море. О каких конкретно противниках в данном случае идет речь, не поясняется.
Документ включает в себя секретное приложение, содержание которого не придается огласке.
Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам американский президент, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.