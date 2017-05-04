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СМИ: полиция Малайзии обнаружила склад оружия боевиков ИГ

Международная панорама
4 мая, 4:43 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

По данным источников, "исламисты планировали совершение терактов в стране и за рубежом"

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СИНГАПУР, 4 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Малайзии обнаружила на северо-востоке страны, в штате Келантан, склад огнестрельного оружия, который предназначался для боевиков экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет газета The Star со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сведениям издания, "исламисты планировали совершение терактов в стране и за рубежом".

Кроме того, как отметил представитель полиции, "сторонники ИГ в течение года, а возможно и больше, доставляли оружие из соседних южных районов Таиланда". В частности, по данным правоохранительных органов, "туда свозились помповые ружья, автоматические карабины на основе винтовок М16А2". По словам источника, "не исключено наличие другие схронов оружия, однако, пока полиция не смогла их обнаружить".

Как рассказал накануне глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар, "в связи с контрабандой оружия были арестованы двое местных жителей, а еще одному удалось скрыться в приграничных районах Таиланда".

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Таиланд Малайзия
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