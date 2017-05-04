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В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

Международная панорама
4 мая, 4:45 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов вечером 9 мая

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СЕУЛ, 4 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Сотни тысяч граждан Республики Корея приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны. Как сообщила Национальная избирательная комиссия (НИК), по состоянию на 9 часов утра (03:00 мск) бюллетени в урны опустили более 590 тыc. человек.

"Ожидается, что в досрочном голосовании, которое продлится до 5 мая, примет участие еще множество избирателей", - отмечает в этой связи НИК. Так, на прошлых местных выборах в 2014 году заранее проголосовали 11,5% из 42,4 млн зарегистрированных в стране избирателей, или 20,2% из всех явившихся на выборы.

Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов вечером 9 мая.

За высший государственный пост сейчас ведут борьбу 13 претендентов, еще двое из зарегистрированных кандидатов ранее отказались от участия в предвыборной гонке. Согласно последнему социологическому исследования, пока наиболее популярным из них является бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Его рейтинг поддержки составляет 42,2%.

За ним с большим отрывом следуют Ан Чхоль Су из центристской Народной партии и консерватор Хон Чжун Пхё, представляющий Корейскую партию свободы (бывшая правящая "Сэнури"). Оба из них имеют поддержку по 18,6% респондентов.

В декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. Исполняющим обязанности главы государства с тех пор является премьер- министр Хван Гё Ан.

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