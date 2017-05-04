СМИ: скончался старший брат короля Саудовской Аравии

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Принц Машааль бен Абдель Азиз - старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда скончался в среду в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета Arab News.
Принц Машааль бен Абдель Азиз родился в 1926 году. Он был 14-м сыном первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза аль Сауда. В 1940-х, 1950-х годах принц был назначен отцом сначала заместителем, а затем и министром обороны страны. В 1960-е он занимал пост губернатора Мекки.
После 2009 года принц отошел от политики и сосредоточился на частной жизни.
Похороны члена королевской семьи пройдут в Мекке.