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В Конгрессе США одобрили создание спецкомитета по противодействию России

Международная панорама
4 мая, 7:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Эта структура каждый год обязана отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности сообщать о якобы предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила создание специального комитета для борьбы с так называемым тайным влиянием России в других странах. Данное положение было включено в общий проект бюджета страны на оставшийся период 2017 финансового года, который завершится 30 сентября.

"В структуре исполнительной ветви власти создается межведомственный комитет, задачей которого является противодействие предпринимаемым Российской Федерацией активным мерам по оказанию скрытого влияния", - говорится в тексте документа. Под этими "активными мерами" подразумевается "тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния" и даже "убийства" и "террористические акты".

Согласно законопроекту, в состав комитета должны войти представители офиса директора национальной разведки, Госдепартамента, министерства обороны, минфина, офиса генерального прокурора, министерства энергетики и Федерального бюро расследований. Комитет должен проводить встречи на регулярной основе.

Эта структура каждый год обязана отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности сообщать о якобы предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета.

В начале декабря прошлого года стало известно, что теперь уже бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, занимавший эту должность при прошлой администрации, просил законодателей данное положение исключить.

По его мнению, этот орган будет дублировать функции, которые сейчас уже выполняют разведструктуры США. Кроме того, это также может нанести вред сотрудничеству американских спецслужб с коллегами за рубежом.

Теперь эту инициативу вместе другими законопроектами о финансировании федерального правительства до 30 сентября должен поддержать Сенат США. Крайним сроком для голосования является 5 мая.

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