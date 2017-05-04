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СМИ: руководители Кубы выразили солидарность с борьбой народа КНДР

Международная панорама
4 мая, 7:28 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Рауль Кастро подчеркнул, что Куба будет всегда выступать вместе с КНДР "в составе единого антиамериканского фронта"

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ПХЕНЬЯН, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро Рус выразил поддержку Трудовой партии Кореи и народу КНДР на состоявшейся в Гаване встрече с главой северокорейских профсоюзов Чжу Ён Гилем. Об этом сообщает центральная газета КНДР "Нодон синмун".

Оценивая обстановку на Корейском полуострове, отмечает издание, Рауль Кастро "выразил полную поддержку справедливой борьбе Трудовой партии Кореи и народа КНДР, подчеркнув, что Куба будет всегда выступать вместе с ними в составе единого антиамериканского фронта".

Председателя ЦК Генеральной федерации профсоюзов Кореи Чжу Ён Гиля принял также первый заместитель председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигель Бермудес, который также "выразил солидарность с борьбой народа КНДР", пишет "Нодон синмун".

Профсоюзная делегация КНДР участвует в проходящем в Гаване международном совещании тред-юнионов.

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