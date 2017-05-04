СМИ: власти Нью-Йорка собрали с жителей почти миллиард долларов штрафов

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Власти Нью-Йорка оштрафовали в 2016 году жителей города на рекордную за всю историю существования мегаполиса сумму - $993 млн. Об этом в среду сообщила газета New York Daily News.
По сравнению с предыдущим годом общий объем штрафов увеличился на 7%. Согласно статистике, чиновники вручили горожанам порядка 700 тыс. извещений, наказывающих их долларом за то, что они плохо убирают за собой мусор, не чистят придомовые тротуары, шумят в неположенное время, осуществляют незаконную торговлю и совершают другие противоправные действия.
За три года число подобных нарушений, связанных с обычной жизнедеятельностью, возросло более чем на 50%, а штрафов выписано на $184 млн. Как считают социологи, такая тенденция во многом может свидетельствовать о существенном повышении качества жизни нью-йоркцев, которые перестали особо беспокоиться о возможном материальном наказании.
Штрафы за неправильную парковку принесли в бюджет города в 2016 году $545 млн - 55% от всей суммы штрафов.
В то же время предприниматели мегаполиса в отличие от рядовых жителей стали вести себя более дисциплинированно, свидетельствует статистика. Сумма штрафов в отношении собственников ресторанов и других малых предприятий сократились на $27 млн.
Власти города считают такие результаты санкционной политики обоснованными. "Мы стараемся приучить людей не переходить дорогу на красный свет и не мусорить на улицах. Мы снижаем штрафы для малых предприятий и административно наказываем жителей за те правонарушения, которые раньше считались преступлениями, - прокомментировал новые данные представитель мэра Нью-Йорка Остин Финан. - Мы бы очень хотели гордиться более чистым, безопасным и справедливым городом".