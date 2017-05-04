Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

И.о. президента Южной Кореи призвал минобороны и МИД страны готовиться к провокациям КНДР

Международная панорама
4 мая, 8:22 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Заявление Хван Гё Ан прозвучало на фоне информации СМИ о возможном проведении КНДР в преддверии выборов в Южной Корее очередного ядерного испытания

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 4 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Военные и дипломаты Республики Корея (РК) должны повысить готовность к возможным провокациям со стороны КНДР в преддверии выборов главы государства 9 мая. Об этом заявил исполняющий обязанности южнокорейского президента Хван Гё Ан на заседании министров по вопросам государственной политики.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© AP Photo/Carolyn Kaster

Маккейн высказался против применения силы против КНДР

Пенс: действия в отношении Сирии, Ирана, КНДР и ИГ помогают восстановить авторитет США

Трамп: США не назвали Китай валютным манипулятором из-за ситуации с КНДР

"В преддверии досрочных президентских выборов сотрудники силовых ведомств и работники МИД должны находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы в случае необходимости отразить северокорейские провокации", - подчеркнул Хван Гё Ан.

Заявление и. о. президента прозвучало на фоне распространяющейся в СМИ информации о возможном проведении КНДР до 9 мая очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерного испытание и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один ядерный взрыв, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хван Гё Ан
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов
2
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
3
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
4
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
5
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
6
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама