И.о. президента Южной Кореи призвал минобороны и МИД страны готовиться к провокациям КНДР

СЕУЛ, 4 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Военные и дипломаты Республики Корея (РК) должны повысить готовность к возможным провокациям со стороны КНДР в преддверии выборов главы государства 9 мая. Об этом заявил исполняющий обязанности южнокорейского президента Хван Гё Ан на заседании министров по вопросам государственной политики.

"В преддверии досрочных президентских выборов сотрудники силовых ведомств и работники МИД должны находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы в случае необходимости отразить северокорейские провокации", - подчеркнул Хван Гё Ан.

Заявление и. о. президента прозвучало на фоне распространяющейся в СМИ информации о возможном проведении КНДР до 9 мая очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерного испытание и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один ядерный взрыв, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.