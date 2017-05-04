В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США запретила тратить выделяемые по военной линии Украине средства на поддержку националистического батальона "Азов", соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, который вошел в общий проект бюджета на остаток 2017 финансового года. В среду он был принят нижней палатой Конгресса.

"Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", - говорится в тексте документа.

В целом, согласно законопроекту, Пентагон до 30 сентября (конец текущего финансового года) может израсходовать $150 млн на оказание поддержки Украине, "включая подготовку (войск), технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение". Однако данные средства не могут быть использованы "с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов".

Эта инициатива была принята Палатой представителей еще в начале марта, но теперь она вновь прошла процедуру голосования, как часть общего федерального бюджета.

Помимо этих $150 млн конгрессмены также одобрили предоставление Украине по меньшей мере $337 млн. Эти деньги можно будет тратить на невоенные нужды, в частности, для обеспечения своих кредитных обязательств, а также на разминирование, борьбу с терроризмом и на другие цели. Данная сумма заложена в законопроекте о финансировании Госдепартамента.

В эти и многие другие инициативы включены положения о "противодействии России". В частности, законодатели запрещают использовать ряд выделяемых средств на сотрудничество с Москвой. Для Пентагона также продлен запрет на совместную работу с "Рособоронэкспортом".