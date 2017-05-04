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Президент Афганистана отклонил приглашение посетить Пакистан

Международная панорама
4 мая, 8:58 UTC+3 ИСЛАМАБАД /Корр. ТАСС, Андрей Евкин

Ашраф Гани заявил, что его визит станет возможным только после передачи Кабулу исполнителей терактов в Мазари-Шарифе, Американском университете Кабула и Кандагаре

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ИСЛАМАБАД, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Президент Афганистана Ашраф Гани отклонил в среду приглашение посетить с визитом Пакистан.

"Я не поеду в Пакистан, пока Исламабад не передаст нам исполнителей терактов в Мазари-Шарифе, Американском университете Кабула и Кандагаре", - приводит слова Гани афганский телеканал "Джио ньюс" (Geo News). В ходе встречи в Кабуле с одной из пакистанских делегаций глава Афганистана вновь потребовал от пакистанской стороны "конкретных мер против сохраняющегося присутствия на ее территории боевиков движения "Талибан" (запрещена в РФ).

Каких-либо комментариев со стороны гражданского руководства и военного командования Пакистана пока не последовало. Исламабад также обвиняет Афганистан в том, что именно с его территории готовились и осуществлялись недавние резонансные террористические атаки в Пакистане. Прежде всего, речь идет о произошедшем 16 февраля теракте в суфийской мечети в городе Сехван провинции Синд, жертвами которого стали по меньшей мере 88 человека, свыше 300 получили ранения. Ответственность за него взяла на себя группировка "Джамаат-уль-Ахрар".

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