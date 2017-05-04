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В Великобритании стартовали выборы в местные органы власти

Международная панорама
4 мая, 9:18 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В общей сложности будут избраны около 5 тыс. депутатов, а также мэры ряда городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля и Кембриджа

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ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Частичные выборы в местные органы власти начались в Великобритании. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) избирательные участки открылись в тех городах Англии, Уэльса и Шотландии, где предстоит избрать новый состав 88 местных советов.

Единственным британским регионом, где в этот день не проводятся выборы, стала Северная Ирландия. Тем временем в общей сложности будут определены владельцы свыше 4,8 тыс. депутатских мандатов. Помимо этого, будут избраны мэры шести городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля, Питерборо, Кембриджа.

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Проходящее голосование - крупнейшее с июня 2016 года, когда в стране прошел референдум о членстве страны в ЕС, на котором в соотношении 52% голосов против 48% победу одержали сторонники "развода" с Брюсселем. Оно станет в определенной степени показателем расклада сил перед намеченными на 8 июня досрочными парламентскими выборами.

Интересным будет и сравнение итоговой картины с теми результатами, которые партии показали четыре года назад. Тогда частичные выборы в местные органы власти стали очень успешными для оппозиционных лейбористов и Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которые значительно увеличили количество местных депутатских мандатов. Неплохо на выборах 2013 года также выступили региональные партии - "Плайд камри" - Партия Уэльса и Шотландская национальная партия (ШНП).

Позиции Консервативной партии и партии "Либеральные демократы", которые в тот момент входили в правящую коалицию, напротив, ослабли. Впрочем, это также не удивительно, потому что в Великобритании правящая партия традиционно показывает более слабые результаты на региональных выборах. На них электорат активнее голосует за оппозицию, чтобы немного сбалансировать политическую ситуацию.

Избирательные участки будут открыты до 22:00 (00:00 мск). Результаты голосования должны стать известны в 5 мая.

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