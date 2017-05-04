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Шахтеры Кривого Рога отказались подниматься на поверхность

Международная панорама
4 мая, 9:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, мая. /ТАСС

Несколько сотен горняков требуют повышения заработной платы

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Горняки четырех шахт Криворожского железорудного комбината отказались подниматься на поверхность и настаивают на повышении им оплаты труда. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Независимого профсоюза горняков Украины.

"Вся ночная смена шахт "Батькивщина", "Гвардия, " Терновская ", " Кривбасшахтоуправление" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Шахтеры требуют повышения заработной платы", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в акции принимают участие несколько сотен человек. При этом горняки не прекращали выполнять свою работу.

В настоящее время шахтеры проводят собрание под землей. К ним спустились и работники предыдущей смены.

Независимый профсоюз горняков призвал членские организации максимально помогать протестующим "для защиты от давления на них власти, полиции и бандитских формирований, которые часто используются в таких ситуациях".

Все шахты принадлежат Криворожскому железорудному комбинату. Совладельцами являются крупнейшая украинская финансово-промышленная группа "Приват" и горно- металлургическая компания "Метинвест".

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