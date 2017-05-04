Times: представители Telegram не хотят сотрудничать с Европолом

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт выразил сожаление, что представители популярного мессенджера Telegram, основанного российским предпринимателем Павлом Дуровым, не хотят сотрудничать с этим ведомством.

"Некоторые просто не хотят сотрудничать с нами, - приводит британская газета Times слова Уэйнрайта. - Один из них, создающий для нас наибольшие проблемы, - Telegram". Руководство мессенджера идет, по словам главы агентства, на определенные контакты, однако "это совсем не то, что мы получаем от Facebook, Twitter и ряда других". В Telegram существует мнение, что приложение должно быть бесплатным и не сотрудничать с правоохранительными органами, добавил Уэйнрайт.

"Таково мнение генерального директора, - сказал руководитель Европейского полицейского агентства. - Они в определенной степени уклоняются от запросов. Я не могу сказать, что они наотрез отказываются (отвечать). Но у нас еще не было возможности наладить (с мессенджером) такие же конструктивные отношения, как с Facebook и Twitter".

Telegram никак не ответил на просьбы выступить с комментариями на этот счет, отмечает Times.

Выступая ранее на проходящем в Лондоне международном конгрессе, посвященном вопросам борьбы с терроризмом, Уэйнрайт сообщил, что радикальная группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) создает собственную социальную сеть. По его словам, новая медиа-платформа была выявлена в ходе спецоперации Европола против экстремизма в интернете на прошлой неделе. "Мы обнаружили, что ИГ создает свою собственную соцсеть, по средствам которой радикальные исламисты намерены продвигать свои идеи, - отметил Уэйнрайт. - Это свидетельствует о том, что по крайне мере некоторые члены группировки продолжают использование инноваций в виртуальной сети".

Во время операции, проведенной 25-26 апреля, специалисты из Европола совместно с коллегами из Бельгии, Греции, Польши, Португалии и США выявили и ликвидировали более 2 тыс. материалов экстремистского содержания на шести языках на 52 онлайн-платформах.