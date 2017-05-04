СМИ: семь боевиков "Талибана" уничтожены на севере Афганистана

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ТУНИС, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере семь боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая полевого командира группировки, уничтожены в северной части Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере семь боевиков "Талибан", включая полевого командира группировки Мавлави Кадира, были убиты в северной части Афганистана, - отметил начальник местной полиции Факир Мохаммад. - Кроме того, от боевиков были освобождены пять населенных пунктов в северной провинции Тахар".
Как отмечает агентство, за неделю силам безопасности исламской республики в окрестностях района Хауджа Бахаудин удалось уничтожить более 60 талибов, еще 40 получили ранения.
Информации о потерях правительственных войск не приводится.