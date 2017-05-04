В столице Вьетнама впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ХАНОЙ, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Более 400 человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в преддверии Дня Великой Победы в столице Вьетнама. Организатором празднично-патриотических мероприятий выступили посольство России во Вьетнаме совместно с Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Ханое и Ханойским государственным университетом, на территории которого состоялся праздник.

Команду на построение "Бессмертного полка" дал военный атташе России во Вьетнаме полковник Андрей Лихачев. Программу мероприятий продолжил праздничный концерт "Голоса победы", на котором прозвучали песни военных лет в исполнении ветеранов, учащихся и учителей школы при посольстве России во Вьетнаме, школьников и студентов вьетнамских школ и вузов, изучающих русский язык.

Как отметил выступивший перед собравшимися глава российской дипмиссии Константин Внуков, акция "Бессмертный полк" и концерт "Голоса Победы" посвящены важным для России и Вьетнама праздникам - 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 63-й годовщине победы при Дьенбьенфу и 42-й годовщине освобождения юга Вьетнама.

"В этот майский день мы собрались здесь для того, чтобы отдать дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, погибшим за свободу и независимость своей страны, счастье и благополучие людей всего мира. Очень важно, что в строю сегодняшнего бессмертного полка плечом к плечу стоят потомки участников Великой Отечественной войны и войны Вьетнама за независимость", - подчеркнул дипломат.

Посол напомнил, что в далеком 1941-м советские войска отстояли Москву вместе с одиннадцатью вьетнамскими добровольцами, а затем уже советские люди оказали Вьетнаму значительную помощь в борьбе за объединение страны. "Именно это боевое братство, а также единение всего советского народа независимо от национальных или других различий открыли путь к победам 1945, 1954 и 1975 годов", - сказал он.

Среди почетных гостей праздника были руководители дипмиссий и дипломаты стран Содружества независимых государств, в том числе посол Казахстана во Вьетнаме Бекетжан Жумаханов и посол Армении Раиса Варданян. Всем участникам праздника была вручена Георгиевская лента - один из главных символов Победы и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и павшим героям, отдавшим свои жизни во имя спасения человечества от коричневой чумы.