Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Полноценное функционирование киевского метрополитена находится под угрозой из-за ареста его счетов в связи с существующей задолженностью в размере 2 млрд гривен (около $75 млн по текущему курсу) перед российской компанией "Укррослизинг". Об этом заявил глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, лидер фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность" Андрей Странников.

"Счета метрополитена сегодня заблокированы. Это уже сказалось на том, что 26 вагонов не смогут выйти на линию, поскольку не может быть проведено соответствующее техническое обследование. А без этого нельзя выпускать данные вагоны", - сказал он.

При этом депутат отметил, что горсовет "делает все возможное, чтобы доказать Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), что основателем и владельцем "Укррослизинг" является компания, которая может быть внесена в санкционный список Украины". Это, по его словам, позволит не выплачивать долг российской компании. Однако пока столичные власти не получили ответ от СНБО.

Проблемы в работе киевского метро отмечали также украинские эксперты и пользователи социальных сетей. Накануне эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич написал в Facebook, что поезда в киевском метро начали ходить реже, а часть эскалаторов перестала работать. "В киевском метро ветры перемен. На ключевых станциях пересадочных работают по одному эскалатору. Интервал между поездами 5 минут", - написал он.

В 2009 году власти Киева заключили договор с "Укррослизинг" о приобретении 100 вагонов метро, а в период с 2010 по 2013 год Киев задолжал российской компании 2 млрд гривен. По иску "Укррослизинга" суд арестовал 100 вагонов столичного метро. Позже по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Ранее сообщалось, что Высший хозяйственный суд Украины отказал Киевскому метрополитену в удовлетворении кассационной жалобы, обязав предприятие выплатить долго перед российской компанией "Укррослизинг" по договору о поставках вагонов в лизинг.