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РФ, Иран и Турция достигли консенсуса по зонам деэскалации в Сирии

Международная панорама
4 мая, 11:10 дата обновления: 4 мая, 11:33 UTC+3

По словам источника, близкого к переговорам, стороны завершают работу над соответствующим документом

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Bassam Khabieh

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

"Страны - гаранты перемирия в Сирии достигли консенсуса по пунктам меморандума, - сказал он. - Работа над документом завершается".

Документ планируется подписать 4 мая к пленарному заседанию. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня.

Источник также сообщил, что новая встреча по Сирии в астанинском формате может пройти через месяц, в начале июня.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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