РФ, Иран и Турция достигли консенсуса по зонам деэскалации в Сирии

Организованный турпоток в Сочи летом может упасть на 30%Общество 4 мая, 11:47
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровьеОбщество 4 мая, 11:45
Около 6% тундры Ямала превратились в "пустыню" из-за вытаптывания пастбищ оленямиНаука 4 мая, 11:39
Инвестиционный лифтИнфографика 4 мая, 11:39
Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДКСпорт 4 мая, 11:36
"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок РосавиацииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:34
Обвиняемые в гибели четырех человек при падении крана в Омске не признали свою винуСибирь 4 мая, 11:22
Сборная России сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 4 мая, 11:13
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из РоссииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.
"Страны - гаранты перемирия в Сирии достигли консенсуса по пунктам меморандума, - сказал он. - Работа над документом завершается".
Документ планируется подписать 4 мая к пленарному заседанию. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня.
Источник также сообщил, что новая встреча по Сирии в астанинском формате может пройти через месяц, в начале июня.