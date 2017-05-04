РФ, Иран и Турция достигли консенсуса по зонам деэскалации в Сирии

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

"Страны - гаранты перемирия в Сирии достигли консенсуса по пунктам меморандума, - сказал он. - Работа над документом завершается".

Документ планируется подписать 4 мая к пленарному заседанию. Правительство Сирии поддержало создание подобных зон по снижению напряженности и подтвердило приверженность режиму прекращения огня.

Источник также сообщил, что новая встреча по Сирии в астанинском формате может пройти через месяц, в начале июня.