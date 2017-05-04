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Клинцевич посоветовал директору ФБР держать свое мнение при себе

Международная панорама
4 мая, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы ведомства Джеймса Коми о том, что РФ является "самой большой угрозой"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Спецслужбы должны держать свое мнение при себе и не выдавать его за позицию страны. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова директора ФБР Джеймса Коми о том, что Россия является "самой большой угрозой".

"Удивляет только, что в США ФБР пытается подменять администрацию. Спецслужбы, понятное дело, могут и должны иметь свое мнение, но его лучше держать при себе и не озвучивать публично. По крайней мере, без отмашки политического руководства. Это общая практика, которой придерживается большинство стран мира", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, то, что Белый дом не поддержал мнение директора ФБР, является пасом в сторону России. "Реакция Белого дома на заявление директора ФБР Джеймса Коми - это, несомненно, пас в сторону России", - сказал Клинцевич.

На слушаниях в сенатском юридическом комитете Конгресса США 3 мая директор ФБР Джеймс Коми выступил с утверждением, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и в других странах и это "самая большая угроза". Позже на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова директора ФБР Джеймса Коми о России как о главной угрозе США являются мнением самого Бюро.

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