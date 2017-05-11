Ледяной консилиум: что мы знаем о роли России в Арктическом совете

Десятая Министерская сессия Арктического совета (АС) пройдет в американском городе Фэрбанкс в четверг. На встрече министры иностранных дел восьми арктических государств оценят работу, проделанную за двухлетний срок председательства США. О том, что из себя представляет АС и какую роль в нем играет Россия — в материале ТАСС.

Клуб для избранных

АС был создан в 1989 году, когда представители арктических стран по инициативе правительства Финляндии встретились в финском городе Рованиеми для обсуждения вопросов защиты окружающей среды в Арктике. Однако официально АС был учрежден лишь в 1996-м с подписанием соответствующей декларации в столице Канады – Оттаве.

В состав Совета, дискуссионной платформы для взаимодействия в Арктике, входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Помимо этих стран, обладающих правом принятия решений, в АС также входят постоянные участники. Это организации коренных народов Севера: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов. Они участвуют в подготовке всех документов и решений.

Есть в АС и наблюдатели, которые участвуют в его деятельности на уровне рабочих групп и могут вносить научный и финансовый вклад во все проекты организации. Среди них:

12 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция и Япония),

(Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция и Япония), 9 межправительственных организаций (среди них Программа ООН по окружающей среде и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца),

(среди них Программа ООН по окружающей среде и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца), 11 неправительственных организаций (в том числе Консультативный комитет по защите морей и Ассоциация оленеводов мира).

Главное мероприятие

Основное мероприятие АС – заседание на министерском уровне (обычно – глав МИД), проводящееся раз в два года. На встрече принимаются решения, касающиеся дальнейшей деятельности АС, подписываются документы, происходит передача председательства от страны к стране. Так, в 2013-2015 годах председательствовала Канада, в 2015-2017 годах — США, в 2017-2019 годах полномочия председателя будет осуществлять Финляндия. Россия возглавляла организацию в 2004-2006 годах.

Десятая министерская встреча Арктического совета в Фэрбенксе должна завершиться подписанием межправительственного соглашения об укреплении международного арктического сотрудничества.

АС ведет деятельность в рамках шести постоянных рабочих групп по:

устранению загрязнения в Арктике

мониторингу арктической среды

сохранению арктической флоры и фауны

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

защите арктической морской среды

устойчивому развитию

Большое внимание уделяется программам по экономической, культурной и социальной поддержке народов Арктического региона, а вопросы военной безопасности в компетенцию АС не входят.

Работу по этим направлениям финансируют сами арктические государства, а также национальные и международные банки, а также частные фонды. В 2014 году начал действовать "Инструмент поддержки проектов Арктического совета" (ИПП). ИПП финансирует разработки по сокращению загрязнения окружающей среды, одобренные АС. Распоряжается финансированием Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО). ИПП располагает €15,9 млн, предоставленных Исландией, Норвегией, Россией (РФ внесла крупнейшую сумму — €10 млн), США, Финляндией, Швецией, Саамским парламентом и НЕФКО. Однако ИПП открыт и для новых участников и взносов.

Планируется, что до 2019 года 40% средств ИПП будет использовано на проекты, связанные с опасными отходами и стойкими органическими загрязнителями, а также по предотвращению загрязнения окружающей среды; около 25% — на мероприятия по устранению загрязнения ртутью; около 20% — на проекты по чистому производству и повышению энергоэффективности. В 2014-2016 годах в рамках ИПП была оказана поддержка примерно 30 проектам. В их числе — инициатива по противодействие уменьшению популяций мигрирующих птиц, гнездящихся на Крайнем Севере (одобрена в октябре 2016 года). На территории России с помощью ИПП осуществляются такие проекты, как "Валдай" и "Тундра" (в Карелии и Мурманской области), направленные на сокращение выбросов сажи при электрогенерации, а также по производству чистой энергии для саамских оленеводов в Ловозере (Мурманская область).

В рамках Арктического совета было подписано два юридически обязывающих документа: соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (7-я министерская встреча, Нуук, Гренландия, май 2011 года) и соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике (8-я министерская встреча, Кируна, Швеция, май 2013 года).

Разные приоритеты

Каждая из стран-председателей задает свой приоритет для работы АС. Во время председательства Канады приоритетными были названы задачи по повышению качества жизни народов Севера. В частности, были одобрены проекты в области гендерного равенства, психического здоровья, борьбы с раковыми заболеваниями. Были разработаны новые направления, в частности расширение доступа жителей Крайнего Севера к услугам в сфере телекоммуникации. Также была начата подготовка соглашения по укреплению научного сотрудничества в Арктике.

Из-за ситуации на Украине Канада отказалась от участия в некоторых заседаниях Арктического совета, проводимых в Москве. Но в целом, по словам официального представителя России в АС Владимира Барбина, события на Украине на работу организации не повлияли.

В 2014 году при Арктическом совете была создана новая структура — независимый Арктический экономический совет (АЭС), призванный расширить экономическое взаимодействие в регионе и повысить его инвестиционную привлекательность. Россию в АЭС представляют "Совкомфлот", "Роснефть" и Торгово-промышленная палата РФ. С 2015 г секретариат АЭС был открыт в норвежском Тромсё.

Председательство США прошло под лозунгом "Единая Арктика: общие вызовы, возможности и ответственность". Внимание уделялось таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, применение цифровых технологий в арктических проектах, развитие инфраструктуры, уточнение географических карт, популяризация туризма, в том числе экстремального. Во время председательства Штатов в рамках АС появились три целевые группы: по арктическому морскому сотрудничеству; по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры; по укреплению научного сотрудничества. В 2015-м и 2016 году были проведены многосторонние учения в рамках соглашения по поиску и спасанию в Арктике.

В апреле 2015 года на министерской встрече в Икалуите (Канада) участники приняли рамочный план сотрудничества по предотвращению загрязнения нефтью в результате добычи углеводородов и интенсификации судоходства в Арктике и рамочный документ по сокращению выбросов сажи и метана. Последний предлагает арктическим государствам предоставлять организации количественные оценки таких выбросов и информацию о мерах по их сокращению.

В октябре 2015 года в рамках АС был учрежден Арктический форум береговых охран. Задача этой структуры — обеспечение морской безопасности в Арктике, в частности в сфере экологии.

Спустя год на заседании старших должностных лиц в Портленде (США) была одобрена новая стратегия АС по информационно-просветительской деятельности. Ее цель — продвижение знаний в области изменения климата и оказание помощи арктическим общинам в подготовке к этим изменениям.

Приоритетом руководства Финляндии станет защита окружающей среды.

Роль России

Во время председательства в АС в 2004-2006 годах Россия инициировала почти 70 проектов в экономической, природоохранной и социальной областях (в том числе по охране здоровья местного населения, включая развитие телемедицины). Наращивалось взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации последствий техногенных катастроф и контроля за радиационной обстановкой. По предложению РФ было начато сотрудничество в сфере культуры, направленное прежде всего на сохранение истории, традиций и обычаев коренных народов Севера.

В январе 2006 года в Ханты-Мансийске состоялась первая в истории АС встреча министров культуры, посвященная этим вопросам. Крупным проектом стало создание единого информационного ресурса, содержащего данные из национальных библиотек и архивов профильных ведомств стран — участниц АС, — "Электронная память Арктики" (соглашение по проекту было подписано в 2006 году). Позже Россия выступила соавтором первого обязывающего документа АС — соглашения по поиску и спасению в Арктике.

В 2013-2016 годах Россия вместе с США и Швецией возглавляла целевую группу по укреплению научного сотрудничества. В ее рамках было разработано соглашение, направленное на расширение доступа ученых разных стран в Арктику. Его подписание ожидается в 2017 году, это будет третий юридически обязывающий документ АС.

В июле 2016 года рабочие группы АС по вопросам биоразнообразия и по сохранению арктической флоры и фауны выпустили 400-страничный атлас-справочник "Арктические рыбы Тихого океана". В его подготовку значительный вклад внесла РФ. Издание содержит информацию по более 100 видам рыб.

Один из последних проектов с российским участием был утвержден в апреле 2017 года на заседании рабочей группы по устойчивому развитию. Он направлен на совершенствование системы бесплатного дошкольного и школьного образования детей, представляющих коренные народы Севера. Согласно задумке авторов инициативы, преподавание мировой, государственной и национальной истории и культуры, родного и государственного языков должно вестись без отрыва от родителей на местах традиционного природопользования и хозяйственной деятельности.

При подготовке материала использовались данные ТАСС-Досье