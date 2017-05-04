Эрдоган: Путин обещал изучить фотографии с российскими военными в сирийском Африне

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АНКАРА, 4 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным передал ему фотографии якобы российских военных вместе с курдскими бойцами в сирийском городе Африн. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.
"У нас есть эти снимки, и я передал их Путину", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из России. "Он сказал, что изучит фотографии, но отметил, что российские военные не могут быть к такому причастны", - добавил турецкий президент.
Данные фотоснимки появились в турецкой прессе накануне поездки Эрдогана в Сочи и были восприняты властями и общественностью с беспокойством.
Президент подчеркнул, что в контексте урегулирования в Сирии родилось новое понятие "зон деэскалации". "Речь идет о таких зонах в Идлибе и других регионах. Если они будут созданы, то проблема Сирии решится на 50 процентов", - считает Эрдоган.
Коснувшись вопроса о сохранении Россией ограничений на закупку турецких томатов, президент указал, что "в случае необходимости Турция найдет новые рынки сбыта, а решение РФ принято для защиты отечественного производителя".