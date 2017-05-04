Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины будет требовать для Януковича пожизненного лишения свободы

Международная панорама
4 мая, 12:17 дата обновления: 4 мая, 12:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, мая. /ТАСС

Сторона обвинения недовольна решением Оболонского районного суда Киева, который разрешил проводить допрос экс-президента Украины через систему видеосвязи

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины намерена требовать в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича пожизненного лишения свободы. Об этом заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

"Наивысшая мера наказания - пожизненное лишение свободы", - сказал в ответ на вопрос журналиста относительно наказания, которое будет ждать Януковича в случае признания его вины в суде

Как пояснил прокурор, "сторона обвинения будет требовать наивысшей меры наказания для Януковича, так как он в ходе досудебного расследования не признал свою вину".

Решение киевского суда

Сторона обвинения недовольна решением Оболонского районного суда Киева, который разрешил проводить допрос экс-президента Украины через систему видеосвязи. 

"Мы уважаем решение о переносе подготовительного судебного заседания и принятии Януковичем участия в заседании по видеосвязи. Мы с этим решением не соглашаемся", - отметил Кравченко.

Военный прокурор утверждает, что во время рассмотрения этого вопроса в суде стороне обвинения не дали возможности высказаться и "опровергнуть возможность осуществления применения режима его (Януковича - прим. ТАСС) участия по видеосвязи".

В то же время Кравченко заверил, что сторона обвинения "будет придерживаться законодательства и выполнять решение суда".

Вещдоки по делу Януковича

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) предоставили журналистам возможность ознакомится с вещественными доказательствами, которые имеются в деле по обвинению в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила сотрудница прокуратуры после окончания брифинга Руслана Кравченко.

"Хочу обратить ваше внимание, что слева от меня как раз заявление Януковича, о котором только что упоминал прокурор во время брифинга. Вы можете сфотографировать это вещественное доказательство. Также справа от меня - это также вещественные доказательства. Также вы можете посмотреть вещественные доказательства в уголовных делах, которые подтверждают вооруженную агрессивную войну, которая ведется страной-агрессором", - сказала она.

Ранее в Оболонском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Коллегия судей приняла решение обеспечить участие экс-президента в судебном заседании в формате видеосвязи, для обеспечения которой заседание было перенесено на 18 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама