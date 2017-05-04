Прокуратура Украины будет требовать для Януковича пожизненного лишения свободы

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины намерена требовать в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича пожизненного лишения свободы. Об этом заявил военный прокурор Руслан Кравченко.
"Наивысшая мера наказания - пожизненное лишение свободы", - сказал в ответ на вопрос журналиста относительно наказания, которое будет ждать Януковича в случае признания его вины в суде
Как пояснил прокурор, "сторона обвинения будет требовать наивысшей меры наказания для Януковича, так как он в ходе досудебного расследования не признал свою вину".
Сторона обвинения недовольна решением Оболонского районного суда Киева, который разрешил проводить допрос экс-президента Украины через систему видеосвязи.
"Мы уважаем решение о переносе подготовительного судебного заседания и принятии Януковичем участия в заседании по видеосвязи. Мы с этим решением не соглашаемся", - отметил Кравченко.
Военный прокурор утверждает, что во время рассмотрения этого вопроса в суде стороне обвинения не дали возможности высказаться и "опровергнуть возможность осуществления применения режима его (Януковича - прим. ТАСС) участия по видеосвязи".
В то же время Кравченко заверил, что сторона обвинения "будет придерживаться законодательства и выполнять решение суда".
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) предоставили журналистам возможность ознакомится с вещественными доказательствами, которые имеются в деле по обвинению в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила сотрудница прокуратуры после окончания брифинга Руслана Кравченко.
"Хочу обратить ваше внимание, что слева от меня как раз заявление Януковича, о котором только что упоминал прокурор во время брифинга. Вы можете сфотографировать это вещественное доказательство. Также справа от меня - это также вещественные доказательства. Также вы можете посмотреть вещественные доказательства в уголовных делах, которые подтверждают вооруженную агрессивную войну, которая ведется страной-агрессором", - сказала она.
Ранее в Оболонском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Коллегия судей приняла решение обеспечить участие экс-президента в судебном заседании в формате видеосвязи, для обеспечения которой заседание было перенесено на 18 мая.