Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанности

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ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип, которому летом этого года исполнится 96 лет, с осени прекратит исполнять общественные обязанности члена королевской семьи. Об этом сообщил Букингемский дворец.
"Его королевское высочество герцог Эдинбургский решил, что он больше не будет исполнять общественные обязанности с осени этого года. В принятии этого решения он заручился полной поддержкой королевы. Принц Филип примет участие в запланированных до августа мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая королеву", - говорится в заявлении дворца.
В резиденции монарха также отметили, что с осени Филип не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетить. Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, однако перестанет играть активную роль в их деятельности.
Во дворце также подчеркнули, что 91-летняя Елизавета II продолжит в полной мере исполнять свои обязанности при поддержке членов королевской семьи.
Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам-членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.