Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Супруг британской королевы прекратит исполнять общественные обязанности

Международная панорама
4 мая, 12:31 UTC+3

Герцог Эдинбургский принц Филип снимет с себя официальные полномочия уже осенью 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Герцог Эдинбургский принц Филипп

Герцог Эдинбургский принц Филип

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип, которому летом этого года исполнится 96 лет, с осени прекратит исполнять общественные обязанности члена королевской семьи. Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский решил, что он больше не будет исполнять общественные обязанности с осени этого года. В принятии этого решения он заручился полной поддержкой королевы. Принц Филип примет участие в запланированных до августа мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая королеву", - говорится в заявлении дворца.

В резиденции монарха также отметили, что с осени Филип не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетить. Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, однако перестанет играть активную роль в их деятельности.

Во дворце также подчеркнули, что 91-летняя Елизавета II продолжит в полной мере исполнять свои обязанности при поддержке членов королевской семьи.

Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам-членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама