Новым премьером Болгарии стал лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов

СОФИЯ, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Новым премьер-министром Болгарии стал лидер победившей на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Его кандидатуру утвердил на голосовании парламент республики.

В поддержку Борисова проголосовали 133 депутата. Против высказались 100 народных избранников.