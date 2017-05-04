Новым премьером Болгарии стал лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов

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СОФИЯ, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Новым премьер-министром Болгарии стал лидер победившей на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Его кандидатуру утвердил на голосовании парламент республики.
В поддержку Борисова проголосовали 133 депутата. Против высказались 100 народных избранников.