Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: рейтинг Макрона после дебатов вырос, Ле Пен - снизился

Международная панорама
4 мая, 14:05 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Согласно опубликованным данным, за минувшую ночь Макрон укрепил свои позиции на один процентный пункт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Рейтинг лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона после прошедших в среду вечером дебатов вырос, а лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - понизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой OpinionWay.

Согласно опубликованным данным, за минувшую ночь Макрон укрепил свои позиции на один процентный пункт. Если бы второй тур выборов проходил в четверг, то, по информации OpinionWay, за основателя "На марше" свои голоса отдали бы 61% избирателей. Рейтинг кандидата от партии "Национальный фронт" за аналогичный период, наоборот, упал, и также на один процентный пункт. В настоящий момент за Ле Пен в решающем туре выборов готовы проголосовать 39% избирателей.

Заключительные дебаты между кандидатами в президенты Франции Ле Пен и Макроном состоялись накануне. По данным службы телевизионной статистики Mediametrie, их аудитория составила 16,5 млн телезрителей. По итогам дебатов, наиболее убедительным французы посчитали Макрона.

Решающий тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама