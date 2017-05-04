Опрос: рейтинг Макрона после дебатов вырос, Ле Пен - снизился

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Рейтинг лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона после прошедших в среду вечером дебатов вырос, а лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - понизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой OpinionWay.
Согласно опубликованным данным, за минувшую ночь Макрон укрепил свои позиции на один процентный пункт. Если бы второй тур выборов проходил в четверг, то, по информации OpinionWay, за основателя "На марше" свои голоса отдали бы 61% избирателей. Рейтинг кандидата от партии "Национальный фронт" за аналогичный период, наоборот, упал, и также на один процентный пункт. В настоящий момент за Ле Пен в решающем туре выборов готовы проголосовать 39% избирателей.
Заключительные дебаты между кандидатами в президенты Франции Ле Пен и Макроном состоялись накануне. По данным службы телевизионной статистики Mediametrie, их аудитория составила 16,5 млн телезрителей. По итогам дебатов, наиболее убедительным французы посчитали Макрона.
Решающий тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.