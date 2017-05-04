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Тереза Мэй выразила признательность принцу Филипу за его службу Великобритании

Международная панорама
4 мая, 14:10 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Премьер-министр поблагодарила герцога Эдинбургского за патронаж сотен благотворительных организаций, а также за "неизменную поддержку" Елизаветы II

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ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сегодня признательность супругу королевы Елизаветы II герцогу Эдинбургскому принцу Филипу за его службу стране. Об этом говорится в специальном заявлении главы правительства.

"От имени всей страны мне бы хотелось выразить глубокую признательность и передать добрые пожелания его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому после сегодняшнего объявления о том, что он отойдет от выполнения общественных обязанностей осенью", - отмечается в документе.

Мэй поблагодарила Филипа за службу на благо "Великобритании и Содружества наций", за то, что он патронирует сотни благотворительных организаций, а также за "неизменную поддержку", которую он оказывает королеве.

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Букингемский дворец 4 мая объявил о том, что герцог Эдинбургский, которому 10 июня исполнится 96 лет, с осени перестанет исполнять общественные обязанности в качестве члена королевской семьи. До августа он будет принимать участие в запланированных мероприятиях как индивидуально, так и сопровождая 91-летнюю Елизавету II.

В резиденции монарха также отметили, что с осени Филип не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетить. Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, однако перестанет играть активную роль в их деятельности.

Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам - членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.

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Персоны
Мэй, Тереза Елизавета II Филип, герцог Эдинбургский
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