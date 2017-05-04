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Представители Макрона обратились в суд из-за сообщений о его офшорных счетах на Багамах

Международная панорама
4 мая, 15:02 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Дмитрий Горохов

Сам Макрон назвал эти сведения клеветой. Он также заявил, что со стороны Ле Пен распространение ложной информации о нем "в некоторых случаях связано с российскими интересами"

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Представители основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона обратились в суд в связи с распространением новостей, порочащих кандидата в президенты. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Накануне во время теледебатов лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, обращаясь к Макрону, сказала: "Надеюсь, что у вас не окажется счета на Багамах". За два часа до начала дискуссии в интернете появилось сообщение, в котором утверждалось, что у него такой офшорный счет есть.

Сам Макрон в телевизионных выступлениях в четверг эти сведения отрицал и называл клеветой. Он также заявлял, что Ле Пен распространяет про него ложную информацию, которая "в некоторых случаях связана с российскими интересами".

В прокуратуре подтвердили получение этого обращения и отметили, что "ответчик в жалобе не указан". "Иск выдвинут против X", - отметили в прокуратуре.

Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 21,30%. Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.

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