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Силовики ФРГ сообщают о 657 опасных исламистах, способных совершить теракты

Международная панорама
4 мая, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Примерно половина из них находится на территории ФРГ, еще сотня пребывает под стражей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 657 радикально настроенных исламистов, способных совершить теракты, зарегистрированы в настоящее время правоохранительными органами ФРГ. Об этом со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам сообщила  газета Neue Osnabrücker Zeitung.

По ее информации, примерно половина из них находится на территории ФРГ, еще сотня пребывает под стражей. За многими полиция ведет наблюдение. Помимо этого, около 388 человек могут оказаться впоследствии потенциальными помощниками террористов при совершении ими атак, добавляет издание.

Имеется также тенденция к росту данного показателя: так, в конце января число представляющих угрозу исламистов составляло лишь 570 человек. Согласно данным полиции, с момента возникновения сирийского конфликта их численность увеличилась в четыре раза.

С начала года Германия выдворила около 13 потенциально опасных исламистов. Большинство из них имело гражданство Туниса, как и совершивший в декабре теракт на берлинском рождественском рынке Анис Амри.

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