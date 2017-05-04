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Под землей остаются 440 шахтеров из Кривого Рога, требующих повышения зарплаты

Международная панорама
4 мая, 15:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, мая. /ТАСС

Как пояснил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины, шахтеры находятся на глубине 1500 метров, им выключили внутреннюю связь

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Горняки нескольких шахт Криворожского железорудного комбината отказываются подниматься на поверхность, требуя увеличения заработной платы. Об этом сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"После третьей ночной смены утром 440 шахтеров на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината, а также шахтостроительного управления, отказались выйти. Они находятся на глубине 1500 метров, им выключили внутреннюю связь, чтобы они не имели связи с внешним миром, с другими шахтерами на поверхности", - сказал Волынец "Общественному радио".

Он также заявил, что считает отключение шахтеров от мобильной связи недопустимым действием, так как кому-то может понадобиться медицинская помощь, учитывая, что шахтеры находятся на глубине 315 метров.

Ранее представитель пресс-службы Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Ромась сообщил ТАСС о том, что горняки шахт "Батькивщина", "Гвардия, "Терновская", "Кривбасшахтоуправления" и частично шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность после смены. Шахтеры остались под землей и провели собрание, на котором обсуждали необходимость повышения им заработной платы.

Все шахты принадлежат Криворожскому железорудному комбинату. Совладельцами являются крупнейшая украинская финансово-промышленная группа "Приват" и горно-металлургическая компания "Метинвест".

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