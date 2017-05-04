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Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки

Международная панорама
4 мая, 14:56 дата обновления: 4 мая, 15:16 UTC+3

По данным военно-дипломатического источника, вброс в соцсети видеофальшивок должен состояться в ближайшие дни

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Логотип телеканала Al Jazeera

© AP Photo/Kamran Jebreili

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Стрингеры телеканала Al Jazeera на днях провели постановочные съемки якобы очередного применения армией Сирии химического оружия. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

"По подтвержденной по нескольким каналам информации, видеогруппой стрингеров телеканала Al Jazeera на днях проведены постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения", - сказал он.

В данных постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), как уточнил источник, были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев.

"Для придания натуральности видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении "съемочного процесса" каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор", - сообщил источник.

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По информации источника, вброс в соцсети видеофальшивок должен состояться в ближайшие дни. "Множественный одновременный вброс отснятых видеофальшивок с "кричащими" комментариями в социальные сети должен быть осуществлен в предстоящие несколько дней (до воскресенья) по отдельной команде заказчика и спонсора съемок в одной из европейских стран", - сказал он. 

По его мнению, на подобную тактику террористов вдохновила "результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне".

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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