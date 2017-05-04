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Страны - гаранты перемирия в Сирии подписали в Астане меморандум о зонах деэскалации

Международная панорама
4 мая, 15:23 дата обновления: 4 мая, 15:51 UTC+3

Москва ранее выступила с предложением о создании зон деэскалации, так как считает, что это может помочь сдвинуть с мертвой точки проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористов

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран в ходе переговоров по Сирии в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в арабской стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на пленарном заседании международной встречи по урегулированию кризиса в Сирии.

"В течение двух последних дней участники астанинских переговоров провели обзор реализации соглашений режима прекращения огня и режима прекращения боевых действий. В результате страны-гаранты согласились подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", - информировал Абдрахманов.

Меморандум подписали глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, со стороны Турции - заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, со стороны Ирана - заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Как заявил ранее Лаврентьев, Москва выступила с предложением о создании так называемых зон деэскалации, так как считает, что это "может действительно помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций". 

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