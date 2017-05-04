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Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане

Международная панорама
4 мая, 15:28 дата обновления: 4 мая, 15:49 UTC+3

Один из оппозиционеров начал выкрикивать антииранские лозунги

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Часть делегации сирийской вооруженной оппозиции со скандалом покинула пленарное заседание в столице Казахстана.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время подписания странами - гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии один из оппозиционеров начал выкрикивать: "Иран - преступник, им не место среди гарантов". Затем он и еще один представитель делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Подождав окончания этой сцены, главы делегаций России, Ирана и Турции в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры продолжили церемонию подписания документа, которая завершилась аплодисментами со стороны остальных участников заседания.

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