Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Часть делегации сирийской вооруженной оппозиции со скандалом покинула пленарное заседание в столице Казахстана.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время подписания странами - гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии один из оппозиционеров начал выкрикивать: "Иран - преступник, им не место среди гарантов". Затем он и еще один представитель делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Подождав окончания этой сцены, главы делегаций России, Ирана и Турции в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры продолжили церемонию подписания документа, которая завершилась аплодисментами со стороны остальных участников заседания.