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Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Международная панорама
4 мая, 15:31 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 4, мая. /ТАСС

В настоящее время специалисты "Луганскводы" проводят мероприятия по изменению режимов подачи воды, однако ситуацию усугубляет тот факт, что на профилактические работы был остановлен водопровод

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ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Украинская сторона без объяснения причин на 85% сократила подачу воды в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщили  в пресс-службе предприятия "Лугансквода".

"4 мая в два часа ночи украинская сторона в очередной раз, и как обычно, без уведомления, на 85% сократила поставку воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2) на территорию республики", - приводит сообщение пресс-службы агентство Луганскинформцентр.

В настоящее время специалисты "Луганскводы" проводят мероприятия по изменению режимов подачи воды, однако ситуацию усугубляет тот факт, что  на профилактические работы был остановлен водопровод, обеспечивающий водой Стаханов, Кировск, Брянку. "Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды. В города Антрацит, Красный Луч и Перевальск (за счет перераспределения в магистральных сетях) подача воды будет ограничена до 30 процентов", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, отметили на предприятии, частые изменения режимов водоотдачи могут привести к аварийным ситуациям на разводящих сетях и водопроводах.

Украина не в первый раз прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной ей территории. Так, только за последние месяцы Киев приостанавливал водоснабжение ЛНР с 4 января по 13 января, 6 марта, с 11 марта по 12 марта. В то же время в конце апреля министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина не намерена прекращать поставки воды на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают населенные пункты Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. В случае остановки поставок с Петровского водозабора дефицит воды будет в ряде жилых массивов Луганска, в первую очередь - верхней части Каменнобродского района.

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