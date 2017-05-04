Индия успешно испытала ракету средней дальности Agni-II

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-II, которая способна доставить ядерный боезаряд весом до тонны на расстояние свыше 2 тыс. км. Об этом сообщила Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO).
По ее данным, "запуск двухступенчатой твердотопливной ракеты мобильного базирования класса "земля - земля" был произведен в штатном режиме в 10:24 местного времени (7:54 мск) с полигона имени Абдула Калама в Бенгальском заливе близ побережья штата Одишья на востоке Индии".
Ракета Agni-II длиной 20 метров разработана лабораторией перспективных систем DRDO и принята на вооружение 555-й ракетной группы в 2004 году, с тех пор регулярно проводятся ее учебные запуски. Время развертывания пускового комплекса составляет около 15 минут, он может базироваться на железнодорожной или автомобильной платформе. В зоне поражения ракеты Agni-II лежит большая часть западной, центральной и южной части Китая. Стоимость ракеты оценивается в $4,5-8 млн.
Ранее Индия также успешно испытала ракеты Agni-IV и Agni-V.
Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов министерства обороны Индии. Сейчас на вооружении страны стоят четыре типа таких ракет - Agni-I (дальность 700 км), Agni-II (2000 км), Agni-III и Agni-IV" (от 2500 км до 4000 км).