Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ЦБ Франции раскритиковал предложение Ле Пен по введению двух валют

Международная панорама
4 мая, 16:10 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, мая. /ТАСС

Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что "подобные предложения могут поставить под сомнение доверие к валюте"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Глава Банка Франции, выполняющего функции центрального банка страны, Франсуа Виллеруа де Гало раскритиковал предложения кандидата в президенты Марин Ле Пен по введению параллельного хождения двух валют в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона

Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов

"Я слышал такие предложения о введении двух валют с возвратом к национальной валюте параллельно с европейской. Должен сказать, что подобные предложения могут поставить под сомнение доверие к валюте", - приводит его слова агентство.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен является убежденным евроскептиком и давно предлагает отказаться от евро. Также она выступает за введение национальной валюты - франка - для расчетов внутри страны. Свою идею она подкрепляет примером ECU - общеевропейской денежной единицы, использовавшейся в Европе параллельно с национальными валютами с 1979 по 1998 годы для безналичного расчета и позже конвертированной в евро из расчета 1:1.

Во время теледебатов с другим кандидатом в президенты Эмманюэлем Макроном в среду она заявила, что "валюта евро крайне отрицательно сказалась на покупательной способности французов, привела к значительному росту цен в стране".

Макрон не согласился с ней, отметив, что "компании не смогут, с одной стороны, вести расчеты с работниками во франках, а внешние выплаты - в евро". "Что же касается системы ECU, это была условная единица и никто в ней не вел выплат по внешним долгам", - добавил Макрон, имея в виду крупную внешнюю задолженность Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: не плачь по мне, Украина
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
4
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
5
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
6
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама