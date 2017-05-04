Глава ЦБ Франции раскритиковал предложение Ле Пен по введению двух валют

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Глава Банка Франции, выполняющего функции центрального банка страны, Франсуа Виллеруа де Гало раскритиковал предложения кандидата в президенты Марин Ле Пен по введению параллельного хождения двух валют в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Я слышал такие предложения о введении двух валют с возвратом к национальной валюте параллельно с европейской. Должен сказать, что подобные предложения могут поставить под сомнение доверие к валюте", - приводит его слова агентство.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен является убежденным евроскептиком и давно предлагает отказаться от евро. Также она выступает за введение национальной валюты - франка - для расчетов внутри страны. Свою идею она подкрепляет примером ECU - общеевропейской денежной единицы, использовавшейся в Европе параллельно с национальными валютами с 1979 по 1998 годы для безналичного расчета и позже конвертированной в евро из расчета 1:1.

Во время теледебатов с другим кандидатом в президенты Эмманюэлем Макроном в среду она заявила, что "валюта евро крайне отрицательно сказалась на покупательной способности французов, привела к значительному росту цен в стране".

Макрон не согласился с ней, отметив, что "компании не смогут, с одной стороны, вести расчеты с работниками во франках, а внешние выплаты - в евро". "Что же касается системы ECU, это была условная единица и никто в ней не вел выплат по внешним долгам", - добавил Макрон, имея в виду крупную внешнюю задолженность Франции.