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Fox: российские военные самолеты приблизились к берегам Аляски

Международная панорама
4 мая, 16:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным телеканала, стратегические бомбардировщики Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 приблизились на расстояние в 80 км к побережью Аляски в районе населенного пункта Чэриот

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 совершили  полет недалеко от побережья Аляски. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, американские истребители были подняты для сопровождения четырех российских военных самолетов, которые рано утром приблизились на расстояние в 80 км к побережью Аляски в районе населенного пункта Чэриот на берегу Чукотского моря.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.

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