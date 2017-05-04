Fox: российские военные самолеты приблизились к берегам Аляски

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 совершили полет недалеко от побережья Аляски. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила телекомпания Fox News.
По ее данным, американские истребители были подняты для сопровождения четырех российских военных самолетов, которые рано утром приблизились на расстояние в 80 км к побережью Аляски в районе населенного пункта Чэриот на берегу Чукотского моря.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.