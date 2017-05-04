Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Канады обеспокоен намерением Мадуро изменить конституцию Венесуэлы

Международная панорама
4 мая, 16:58 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада обеспокоена заявлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада очень встревожена тем, что венесуэльский президент Николас Мадуро намерен созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить конституцию Венесуэлы, что еще больше усилит напряженность внутри страны", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем правительство и оппозицию к мирному урегулированию своих разногласий, и таким образом, чтобы это было в интересах венесуэльского народа", - добавила Фриланд. Кроме того, глава МИД Канады призвала Каракас "освободить политических заключенных и провести в стране свободные и справедливые выборы".

Смотрите также

Папа римский обеспокоен ситуацией в Венесуэле

США встревожены решением Мадуро созвать Конституционную ассамблею Венесуэлы

Конституционная ассамблея не будет создавать новый основной закон Венесуэлы

Мадуро в понедельник подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и Королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
4
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
5
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
6
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
7
Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей
Темы дня
Загрузка...
Реклама