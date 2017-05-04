МИД Канады обеспокоен намерением Мадуро изменить конституцию Венесуэлы

ОТТАВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада обеспокоена заявлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада очень встревожена тем, что венесуэльский президент Николас Мадуро намерен созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить конституцию Венесуэлы, что еще больше усилит напряженность внутри страны", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем правительство и оппозицию к мирному урегулированию своих разногласий, и таким образом, чтобы это было в интересах венесуэльского народа", - добавила Фриланд. Кроме того, глава МИД Канады призвала Каракас "освободить политических заключенных и провести в стране свободные и справедливые выборы".

Мадуро в понедельник подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.