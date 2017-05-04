Адвокат: на судей в деле Януковича оказывается давление

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича считает, что беспристрастность судей, рассматривающих дело о госизмене, может быть поставлена под вопрос. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я не тешу себя иллюзиями по поводу того, что суд сможет беспристрастно рассматривать это дело, поскольку давление (на судей - прим. ТАСС) реально колоссальное", - уверен он.

В этой связи Сердюк напомнил, что в отношении председательствующего по делу Януковича судьи Владислава Девятко существует жалоба, направленная на его увольнение. Жалоба связана с тем, что ранее Девятко принимал решения в отношении участников движения так называемого "автомайдана". "Эту жалобу более года не рассматривают, она висит в подвешенном состоянии, соответственно, и он находится в подвешенном состоянии", - напомнил адвокат.

4 мая состоялось первое судебное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Как заявил по итогам судебного заседания Сердюк, "политика проиграла в сегодняшнем заседании: один - ноль в пользу правосудия".

Суд продолжит подготовительное заседание 18 мая.