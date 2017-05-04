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Politico: Трамп посетит Израиль и Саудовскую Аравию во время первой зарубежной поездки

Международная панорама
4 мая, 17:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент США совершит поездку в конце мая. Она закончится саммитом НАТО в Брюсселе 25 мая и саммитом Группы семи в Таормине 26-27 мая

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Дональд Трамп посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию во время своей первой зарубежной поездки на посту президента США в конце мая. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Официальное турне главы государства завершится саммитом НАТО в Брюсселе 25 мая и саммитом Группы семи (G7), который пройдет 26-27 мая в Таормине (о. Сицилия).

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