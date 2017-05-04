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Специальный суд по Косову будет готов приступить к работе в ближайшее время

Международная панорама
4 мая, 18:10 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в 1998-2000 годах

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ГААГА, 4 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Специальный суд по Косову уже в самое ближайшее время будет готов приступить к рассмотрению дел. Об этом заявила на пресс-конференции в Гааге президент инстанции Екатерина Трендафилова.

"Специальный суд по Косово уже в самое ближайшее время будет готов в полной мере выполнять свои обязанности, - отметила она. - Мы будем готовы принимать к рассмотрению дела. Однако все зависит от прокурора, именно он решает, кому и когда предъявлять обвинения".

Трендафилова также уточнила, что "действия Спецсуда могут начаться не только с рассмотрения дела, направленного прокуратурой". "Согласно законодательству, прокуратура может также обратиться с запросом на специальные следственные меры или меры по обеспечению безопасности свидетелей, - сказала президент. - Однако в настоящее время никаких обращений не поступало. На данный момент мы не получали ничего от прокуратуры, которая действует независимо и самостоятельно принимает решения".

"Важно, что мы создали правовые рамки для функционирования суда", - подчеркнула она, добавив, что на данном направлении остается решить несколько небольших вопросов, но на это много времени не уйдет, и тогда "никаких препятствий, касающихся правовой основы, не останется".

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в 1998-2000 годах в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.

Важным этапом формирования инстанции стало внесение поправок в косовскую конституцию и принятие закона о Специальном суде по Косову и Специальной прокуратуре в августе 2015 года. После этого было принято решение, что инстанция будет базироваться в Гааге. В апреле 2016 года к исполнению своих обязанностей приступила секретарь инстанции Фиделма Донлон, в начале сентября того же года американец Дэвид Швейндимен был назначен специальным прокурором, а с января этого года Екатерина Трендафилова из Болгарии приступила к исполнению своих обязанностей в качестве президента инстанции. Деятельность организации финансируется из бюджета ЕС, на первый год работы суду выделено 29 млн евро.

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